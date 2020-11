(VIDEO) Senadora de Azua: A las niñas hay que dejarlas ser niñas, no se debe negociar su niñez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La senadora de la provincia de Azua por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lía Díaz, expresó ayer jueves que desde que era diputada ha sido una abanderada de la eliminación del matrimonio infantil en la República Dominicana, razón por la cual se ha llevado una campaña donde clama que “las niñas deben dejarlas ser niñas” y no se debe negociar su niñez.

“Hay que dejarlas que sean niñas, que se expresen, no interferir en casarlas a destiempo, no negociar con su niñez, porque en muchos lugares vemos como mayores se casan con niñas y las condenamos física y espiritualmente”, aseveró la legisladora.

Díaz emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada en el programa El Nuevo Diario en la Noche, por el comunicador Mihail García, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 15:42).

En tal sentido, agregó que dicha acción corresponde a mandar a niñas a prostituirse, lo cual les coarta el derecho a ser niñas, por lo cual asegura no se aceptará el matrimonio infantil en el país.

“Siempre que haya una niña la vamos a defender sobre esta situación, sobre el negocio que esto implica, es una forma de consentir el abuso de un adulto con un menor, es un menor que no puede decidir en su vida”, puntualizó.

Ley de Seguridad Social

Al referirse a la seguridad social, dijo que ya llegó el tiempo en que la Ley 87-01 debe ser revisada, ya que la misma es de hace 20 años, por lo cual considera hay que sentarse a evaluar la posibilidad de revisión de la Administradoras de Riesgos Laborables (ARL), las autoridades de salud, el Estado dominicano

Propuestas en 100 días de legislación

Díaz resaltó que una de las primeras propuestas en favor de su provincia, fue la que presentó el pasado 26 de agosto, tras el paso de la tormenta Laura, donde solicitó que la provincia de Azua sea declarada como de calamidad pública.

“Esto se hace para liberar fondos, para acudir en favor de nuestra provincia. Ya se está reparando uno de los puentes de la comunidad de Las Yayas, en Viajama, la cual comunica al municipio de Padre las Casas”, refirió.

En ese orden, dijo que fue sometido un proyecto de resolución a través del cual se solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, que someta una partida presupuestaria para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Igualmente, dijo que sometió un proyecto destinado a ayudas para operaciones de niños con problemas de tamizaje auditivo a temprana edad.

“El tamizaje es como un cedazo que te va a decir o a definir si el niño tiene problemas al nacer, específicamente la hipoacusia o falta de la audición, el cual se hace en los primeros 28 días de vida del neonato”, agregó.

“Vemos muchos niños en las escuelas que no rinden, que son inquietos, es que no escuchan, muchos son hiperactivos, muchas veces su problema es auditivo. Es una prueba muy sencilla que no cuesta cantidad de dinero el aparato, le daría oportunidad al país de crear especialidad médica y técnicos audiólogos y más fuentes de empleos”, indicó.

Cariño expresado por pueblo de Azua

Al ser abordada sobre las manifestaciones de cariño que le brindan sus compueblanos de Azua, Díaz expresó que les agradece a todos y que igualmente les tiene el mismo afecto que le profesan.

“Nuestra labor social no ha sido más que el rol de cumplir con la niñez, con los padres y la sociedad, es amar lo que hago, tener pasión con mi vocación de pediatra y dar siempre un servicio apegada al respeto y a los derechos de nuestros niños, y sobre todo amor al prójimo”, expresó la legisladora.