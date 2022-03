(VIDEO) Senador Yván Lorenzo asegura PLD y PRM están empatados en popularidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el Senado, Aris Yván Lorenzo Suero, aseguró que en términos de popularidad esta organización política se encuentra empatada con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras manifestar que históricamente el PLD ha sido el partido de mayor aceptación en la República Dominicana.

“El PLD virtualmente está empatado con el PRM, nosotros examinamos el comportamiento del mercado electoral todos los meses, hoy el PLD sigue repuntando de manera constante, ambos partidos andan empatados en un treinta y algo” indicó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón, José Díaz y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras ser cuestionado sobre una posible alianza entre los partidos de oposición, Lorenzo manifestó que no descarta nada, porque “todas las fuerzas liberales caben dentro de la gran concentración que llevará al gobierno al PLD”.

En tal sentido, manifestó que todas las fuerzas progresistas irán juntas a quitarle “esta pesadilla de encima al pueblo dominicano que está constituida por el gobierno de Luis Abinader”.

“Este es un gobierno lleno de improvisación, es el gobierno del dispendio, donde un grupo de ricos mal utiliza el dinero del Estado, y lo único que puedo decirle a ellos es que el pueblo dominicano está llegando a un estado de desesperación colectivo con el encaramiento de la canasta familiar, los combustibles, los materiales de construcción, la desaparición de los fármacos de alto costo”, consideró.

Al referirse a las miembros de esta organización que han migrado a otros partidos, el congresista puntualizó que todo aquel que no entienda que en el PLD de ahora ya no existe el amiguísmos, ni el paternalismo, no cabe dentro de esa entidad.

“El que no tenga pierna para resistir ese proceso se va a ir del partido, aquí es en función del trabajo, los que estamos impulsando la renovación del partido es sobre la base de un trabajo serio y coherente, el que no tenga piernas para sustentarse, porque es que ya no existen canchanchanes, ni el amiguísmo, el paternalismo, porque este es un PLD de gente que quiere trabajar y que quiera impulsar y renovar el PLD; entonces, el que no se ajuste a esto sencillamente no ya no cabe”, exclamó.

De igual forma, externó su apoyo a la candidatura de Francisco Domínguez Brito, tras asegurar que a través de esta el triunfo del PLD está asegurado de cara las elecciones presidenciales del 2024.

“Indudablemente va a ser el candidato y va a ser el próximo presidente de la República, lo de Domínguez Brito no está en tela de juicio, yo pienso ya debemos empezar a hablar de cara a las elecciones del 2024, porque yo pienso que los de Domínguez Brito está en tela de juicio”, concluyó.

