(VIDEO) Senador Pujals califica de “disparate” presunta prohibición a que Leonel sea candidato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia Samaná, Prim Pujals Nolasco reaccionó de forma molesta y calificó como un disparate la presunta prohibición de que Leonel Fernández sea candidato presidencial.

“A mí no me pregunten inventos de esa índole, eso es un disparate. Leonel no tiene ningún tipo de impedimento para presentarse como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana y como por 20 partidos que lo apoyan”, indicó Pujals.

Aseguró que Fernández será el próximo presidente del país y que pase lo que pase él es un “seguidor ciego, permanente” de Leonel y que estará siempre a su lado.

Anuncios

Relacionado