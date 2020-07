(VIDEO) Senador Prim Pujals: aquí nos vamos todos, es para afuera que vamos

View this post on Instagram

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), por Samaná, Prim Pujals, durante la sección este domingo en el Senado, manifestó que a pesar de saber que se va, se siente complacido porque la Fuerza del Pueblo, partido al que en la actualidad pertenece, se ha convertido en mayoritario, pese al poco tiempo de haber sido formado. "Aquí nos vamos todos, es para afuera que vamos", vocifero el legislador durante su intervención en la cámara alta.