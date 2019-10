(VIDEO) Senador José R. Vargas denuncia máquinas están presentando problemas al momento de votar

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, ESPAILLAT.- El senador de la provincia Espaillat por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), José Rafael Vargas, denunció este domingo que las máquinas utilizadas para ejercer el sufragio han presentando problemas al momento de las votaciones al punto de que él mismo presenció cómo la impresión de su volante salió solo sin el marcarlo. “Hay problemas con las máquinas, mi esposa por ejemplo no pudo votar porque no salió en la pantalla. Yo cuando fui a votar la impresión salió sola sin que yo la marcara”, informó el senador. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #Primarias6octElNuevoDiario