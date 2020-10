(VIDEO) Senador Iván Silva sobre 30% AFP: Eso no va para ningún lado, no tiene fundamento 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador de la Provincia de La Romana, Iván Silva, se expresó en torno a la solicitud de la ciudadanía y varios sectores sociales de que se entregue un 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores, que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), indicando que dicho entrega “no va para ningún lado” porque a su juicio no tiene base ni fundamento.

“Eso no va para ningún lado, no tiene sentido, ninguna base, ni fundamento que no sea hacer politiquería barata y un espectáculo como se ha hecho”, externó el legislador.

Silva emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y Euclides Marmolejos, en el programa El Nuevo Diario En la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 44:03).

En relación a las personas que se manifiestan exigiendo el pago del 30% de los fondos, Silva dijo que se trata de una “turba pagada” que va frente al Congreso Nacional exigiendo que se entreguen los referidos fondos.

“Por qué esa turba no va y se coloca delante del Banco Popular, ahí en la torre principal, o la torre principal del BHD, por qué la turba no va”, expresó.

Igualmente, cuestionó sobre quiénes son los que han administrado como quiere el fondo de pensiones el cual asegura se ha convertido en certificados en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central.

En tal sentido, refirió que los administradores de los fondos de pensiones no han hecho un manejo debido de los mismos en el fiel cumplimiento de la ley.

“Usted cree que esas administradoras de fondos de pensiones soportan una fiscalización de esos fondos, no, no lo soportan, jamás en la vida la pueden soportar”, dijo el representante de La Romana en el Congreso.

Silva dijo que los legisladores han estado realizando una “política barata” ante la sociedad con el tema del fondo de los trabajadores.