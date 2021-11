(VIDEO) Senador de Dajabón sobre vigilancia fronteriza: mientras más guardias, más haitianos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia Dajabón, David Sosa, denunció ayer que en el tramo carretero Montecristi-Dajabón hay más corrupción que nunca entre los guardias, al tiempo de afirmar que mientras más soldados vigilen la frontera, mayor es el número de haitianos que entra al país de manera indocumentada.

“Y se le dijo aquí, pero no hay quien lo pare, no es posible, y quiero decir una frase muy mía, mientras más guardias, más haitianos”, puntualizó el congresista al hacer uso de la palabra en el hemiciclo.

Sin embargo, Sosa aclaró que no es los militares sean malos, pero que el salario que devengan los obliga a incurrir en irregularidades.

“No es que los guardias son malos, es que sencillamente un guardia cobra 12 mil pesos y cien de desayuno, cien de comida y cien de cena son nueve mil al mes, más lo que tienen que pagar de habitación ya se le va el sueldo, y cómo vive la familia”, se cuestionó el congresista.

Expresó que en este país no se le quiero pagar a los militares, “pero tienen que mandarlos a la frontera a búsquensela”.

Sosa solicitó al presidente Luis Abinader que ordene la aplicación de la ley 12-21 sobre Zona de Desarrollo Integral Fronterizo.

“Sé que me van a decir que están trabajando en el reglamento, van nueve meses, puede ser señor presidente que usted tenga las mejores intenciones, pero revise sus funcionarios, que la frontera se está quedando

Durante su disertación Sosa sostuvo que en estos momentos están entrando más haitianos que nunca por Dajabón, y que estos tienen su hora y sitio por donde trasladarse.

“El sábado que llegué tarde de los campos y fui a un sitio a cenar a eso de las 11:30 de noche y me quedé en la calle esperando la comida, en 15 minutos conté 27 motores con cuatro y cinco haitianos, en 15 minutos, ciento y pico de haitianos”, expresó Sosa.

Asimismo, el congresista también dijo que en su provincia hay lugares rurales donde hay en día vive más haitianos que dominicanos.

En legislador manifestó que una entidad financiera que por años operó en Dajabón emigrará del lugar, cuestionándose ¿por qué se van, porque no están haciendo negocio o porque ya le da miedo estar en la frontera?

