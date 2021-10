(VIDEO) Senador Cristóbal Castillo asegura empleados peledeístas son apoyados por funcionarios del Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, volvió a salir en defensa de sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que hasta el momento no han sido tomado en cuenta en el tren gubernamental, tras expresar este martes que empleados peledeístas son apoyados por funcionarios del Gobierno.

“Quiénes son los que están ahí en esa silla, que perdieron y no se quieren parar, son los peledeístas, apoyados por un sin numero de funcionarios que están coqueteando no sé con qué, que no han analizado que quien lo llevó ahí fue la base del PRM”, sostuvo Castillo durante un turno en el hemiciclo.

El legislador dijo que fue a esa base que él como senador y el presidente Luis Abinader le prometió que iban con ellos al Gobierno.

El congresista se expresó en esos términos en respuesta a su colega de Elías Piña, Yván Lorenzo, quien dijo que las nóminas del Gobierno estaban alteradas.

No es la primera vez que Castillo se refiere al tema.

El pasado 02 de de marzo advirtió en un programa de radio de su provincia que estaba trabajando para que no quede ni un peledeísta laborando en las oficinas públicas, las cuales dijo deben estar ocupadas por los dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al participar en el programa radial “El Komtrol de la Mañana”, que producen los comunicadores Waddy Reinoso (MCclane) y Glenis Robles, por la emisora Azúcar FM, Castillo dijo que no pueden seguir ocupando los empleos del Estado quienes llamaban ladrones y narcotraficantes a los perremeístas.

Relacionado