(VIDEO) Senado reconoce embajador dominicano en España Olivo Rodríguez Huerta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado de la República reconoció este miércoles al embajador dominicano ante España, Olivo Rodríguez Huerta, “por su extraordinaria labor en favor del fortalecimiento y desarrollo de intercambios culturales entre ambos países”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do