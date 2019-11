(VIDEO) Senado presenta tercera entrega campaña “No le Hagas Coro a la Violencia”

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado de la República presentó este martes la campaña "No le Hagas Coro a la Violencia", realizada por la cámara alta desde hace tres años en contra de todo tipo de violencia. El acto estuvo encabezado por el presidente del órgano legislativo, Reinaldo Pared Pérez y contó con la presencia de decenas de congresistas.