(VIDEO) Senado conoce solicitud DM extensión estado emergencia; PRM aprobaría solo 10 días

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Senado de la República se apresta este miércoles a conocer la solicitud del presidente Danilo Medina de extender por 25 días más, contando a partir del 18 de mayo, el estado de emergencia por el coronavirus.

Previo a la sesión, los congresistas se expresaron a favor y en contra del pedimento del jefe de Estado, quien sostuvo en una misiva ayer que su solicitud se produce mientras el país se prepara “para una desescalada gradual y cuidadosa de las restricciones impuestas a una gran parte de las actividades económicas del país”.

El senador perremeísta Santiago Zorrilla sostuvo que no votará por los 25 días, puesto que “nuestro partido tiene su posición de la cantidad de días que debe ser. No tengo los números exactos, pero, creo, que podríamos andar por los diez días”.

Agregó que verán si “en esos diez días se mejoran las medidas que se han tomado en 59 días, que no han controlado (la propagación del virus) sino que la curva sigue ascendente”, al tiempo que sostuvo que no se logrará un control, del virus hasta tanto no se identifique y de seguimiento a los casos, además de mantener el distanciamiento social.

En tanto que el senador peledeísta por la provincia de Duarte Amílcar Romero, se expresó de acuerdo con los 25 días, al tiempo que calificó la postura del PRM como “una mezquidad”.

Explicó que si en la Cámara de Diputados se modifica lo aprobado por el Senado hoy deberá volver la solicitud a la cámara alta y allí “nos quedan dos opciones, aprobarlo como vino (modificación diputados) y si no lo hacemos así es peor la cosa”.

De su lado, Julio César Valetín pidió a sus compañeros aprobar los días que sean necesarios para proteger a la población.

