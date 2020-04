(VIDEO) Senado conoce solicitud de extensión período de emergencia

View this post on Instagram

El Senado de la República conoce en la mañana de este lunes la solicitud del presidente Danilo Medina dirigida a extender en 25 días más el período de emergencia nacional que el Congreso le otorgó en marzo pasado. Esto, con el propósito de facilitarle poderes especiales para enfrentar la pandemia del coronavirus. La sesión es presidida por el senador Arístides Victoria Yeb, vicepresidente de la cámara alta, debido a que su presidente, Reinaldo Pared Pérez, inició un tratamiento por un tumor en el esófago. Los congresistas asisitieron a la sesión con guantes y mascarillas y colocándose a tres asientos de distancia. #Elnuevodiariord #covid19