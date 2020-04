(VIDEO) Senado aprueba extensión estado emergencia; piden toque queda de dos semanas por 24 horas

View this post on Instagram

El Senado de la República, aprobó, en unica lectura, este lunes el proyecto de resolución mediante la cual el presidente Danilo Medina solicitó autorizar al Poder Ejecutivo, extender el estado de emergencia por 25 días más, a nivel nacional, para enfrentar a COVI-19. El presidente Danilo Medina (@danilomedina), basó su petición en el artículo 28 de la ley 21-18, sobre la Regulación de los Estados de Excepción, contemplados en la Constitución, el cual permite al Poder Ejecutivo, solicitar al Legislativo la prórroga del estado de emergencia, hasta que "se logre revertir la tendencia de expansión del virus".