(VIDEO) Senado aprueba extensión del estado de emergencia por 17 días más

El Senado de la República aprobó en única lectura en la tarde de este martes una quinta prórroga al estado de emergencia, solicitado por el presidente Danilo Medina. El jefe de Estado solicitó este lunes al Congreso Nacional prorrogar el estado de emergencia, vigentes desde el 19 de marzo por el coronavirus, por 17 días más partir del 14 de junio para seguir avanzando “de manera incremental y cuidadosa hacia la normalización plena de las actividades”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD