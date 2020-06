(VIDEO) Senado aprueba extender el estado de emergencia por 12 días

View this post on Instagram

La Cámara del Senado aprobó este lunes, a unanimidad, extender por 12 días mas el actual estado de emergencia nacional, en vigor desde el 19 de marzo, tal y como lo acogieron el sábado los diputados. El proyecto volvió hoy al Senado después de que los diputados redujeran de 25 a 12 días la prórroga solicitada por el presidente, Danilo Medina (@danilomedina), para enfrentar la pandemia del coronavirus y que había sido aprobada el jueves por la cámara alta.