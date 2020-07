(VIDEO) Senado aprueba estado emergencia por 45 días

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado de la República, aprobó este domingo en única lectura la Resolución mediante la cual se autoriza al presidente Danilo Medina Sánchez, declarar nuevamente el Estado de Emergencia por un plazo máximo de 45 días en el territorio nacional, debido a la reciente evolución epidemiológica de COVID-19.

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y corresponde al mandatario fijar mediante decreto días, fechas y horas de los toque de queda para contrarrestar el brote de COVID-19.

Importante destacar que la actual Legislatura queda abierta, no cierra el 26 de julio, ya que la Constitución establece en su articulo 266 numeral 2, establece que mientras permanezca el estado de emergencia quedan prorrogados los trabajos legislativos, por lo que los senadores quedaron convocados para el martes 21 de julio a las 11 de la mañana.

Asimismo, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, rechazaron colocar en la “Agenda del Dia” el solicitado proyecto de Ley que otorgaría un 30% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a los trabajadores dominicanos, y lo enviaron a la Comisión Permanente de Seguridad Social, pese a la petición de los senadores Amable Aristy Castro y Prim Pujals Nolasco, de que se conociera este domingo.

Senadores rechazan incluir en agenda proyecto que devuelve el 30% AFP a trabajadores

A su vez, los senadores, aprobaron que la Comisión de Seguridad Social, rinda un informe del proyecto del 30% de las AFP, antes del 16 de agosto.

La Comisión Bicameral que dará seguimiento a las actuaciones durante la duración estado emergencia, estará presidida por la vicepresidenta Cámara de Diputados, Angela Pozo, así como los senadores Luis Rene Canaan, Santiago Jose Zorrilla,Dionis Sánchez, Ruben Hubiera, Felix Bautista, Cristina Lizardo,Rafael Calderon y Charlie Mariotti, Adriano Sanchez Roa, diputados: Alfredo Pacheco, Mirian Cabral, Rafael Alburquerque, Juan Carlos Quiñones, Fátima Pujols, entre otros.

Tras presentar las excusas mostradas por los senadores: Reinaldo Pared Pérez, Félix Vásquez, Heinz Vieluz, José Ignacio Paliza, Pedro Alegría, Manuel Guichardo, Orlando Arin Sena Mercedes, se procedió a leer el séptimo informe enviado por el Presidente Danilo Medina, sobre las medidas ejecutadas para enfrentar el COVID-19.

En su informe de la “Evolución de la situación de COVID-19, el mandatario informo al Congreso que el proceso de reactivación de la economía debe desarrollarse paulatinamente.

Además, que la Comisión de Seguimiento de Alto Riesgo recomendó el 16 de junio no pasar a la tercera fase, y seguir en la segunda, para lo cual se desplegó operativos y medidas de mayor control.

Medina, informo que el Tribunal Superior Electoral,TSE declaró inadmisible por improcedente un recurso de amparo interpuesta contra la Resolución 62-20 y el decreto 134-20, mediante el cual el Congreso Nacional aprobó la autorización al Poder Ejecutivo del estado de emergencia, así como la extensión del toque de queda.

Tambien, que el Tribunal Superior Administrativo,TSA, confirmó la validación del estado de emergencia, como la extensión del toque de queda, al igual que la validez del 12 de julio de este 2020; de la resolución 67-20, en cuales dicho decreto se sustenta.

Dicho tribunal también estableció que la restricción de las libertades de transito, reunión y asociación están justificadas constitucionalmente en el marco del estado de emergencia.

El proyecto del 30% de las AFP enviado a Comisión de Seguridad Social

Solo 3 de 22 senadores votaron a favor Proyecto del 30% AFP enviado a Comisión Seguridad Social

Los senadores Amable Aristy Castro, La Altagracia y Prim Pujals, de Samana, solicitaron que el proyecto del diputado Pedro Botello, sobre el 30% de las AFP, fuera colocado en la Orden del Día, para conocimiento y aprobación, pero fue rechazado por la mayoría presente, donde sólo tres levantaron sus manos a su favor.

El senador por La Altagracia, recordó que “la población está exigiendo que se apruebe, ya que fue aprobado por los Diputados, no se le puede dar la espalda, porque el dinero de las pensiones acumulados es de “ellos y ante la dificultad existente, es injusto no darle el dinero que tienen acumulados”.

Prim Pujasl solicito que la comisión de seguridad conozca en 72 horas el proyecto del 30%, porque si vence el plazo de su conocimiento, “dormirá el sueño eterno” en el Congreso.

Los senadores oficialistas rechazaron la propuesta de Aristy Castro de conocer en primera lectura el citado proyecto, a pesar de ser secundada por Pujals; mientras el senador José Rafael Vargas, solicitó fuera fusionado y enviado a la Comisión de Salud del Senado.

Pero, a insistencia del senador por Samaná, Pujals, quedó aprobado que la comisión de Seguridad Social deberá rendir un informe antes del 16 de agosto.

Otros Proyectos aprobados en primera lectura fueron: Ley de Comercio Marítimo; Proyecto modificación 167-07 de Recapitalización del Banco Central de la República. El informe de Análisis y Evaluación Gestión del Gobierno 2019.

Por su parte, el senador Félix Nova pidió un minuto silencio por el fallecimiento del cantautor Víctor Víctor; el presidente interino Arístides Victoria Yeb, procedió a dar turnos de ponencias.

Además, Nova hizo llamado al presidente electo Luis Abinader para que finalice campaña de descredito contra su persona luego de los comicios, y se respete la honra y la moral de cada funcionario de su provincia.

Amable Aristy Castro se despidió luego de 38 años como Legislador en el Congreso Nacional, agradeciendo el trato recibido por el PLD y demás partidos representados en el CN.

“No me arrepiento de haber tomado mi decisión, ahora entendí lo mismo, pero reitero mi amistad con Danilo Medina, su familia, y todos ustedes. Me voy para mi casa y para mi empresa, con humildad y respeto, con el orgullo que participé contra 26 partidos, no puse un afiche nunca y saque 25 mil 276 votos contra todos esos partidos”.

Concentración de manifestantes frente al Congreso Nacional

Previo al inicio de los trabajos legislativos de los senadores, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello encabezó una manifestación, destacando que fue en medio de la pandemia del COVID-19 a reclamar la aprobación del proyecto que otorgue un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

Botello dijo no explicar cómo es posible que el dinero de los trabajadores le sea negado en un momento de crisis sanitarias y económica, informando que las protestas seguirán a nivel nacional.

Anuncios

Relacionado