(VIDEO) Semana Santa sin giras, playas, ríos ni galleras en República Dominicana

View this post on Instagram

Semana Santa sin giras, playas, ríos ni galleras en República Dominicana • El Gobierno anunció este jueves que durante el periodo de Semana Santa queda totalmente prohibido el uso de los balnearios públicos, ya sea en playas, piscinas o ríos, así como los traslados vacacionales en grupo, medida que forma parte de las acciones establecidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 en la República Dominicana. Tampoco está permitido que permanezcan galleras abiertas en todo el territorio nacional, pues ha habido denuncias de que algunas han permanecido abiertas y reiteró que las autoridades tienen órdenes estrictas de detener estas actividades. @presidenciard #elnuevodiariord