(VIDEO) Semáforo RD: La plataforma digital que valida información de motoconchistas 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Unión de Motoconchistas (Unamodin), Willy Pérez, informó que este gremio lanzó hace un tiempo la plataforma digital “Semáforo RD”, con el objetivo de que sus usuarios puedan validar si está utilizando los servicios de un motoconchista seguro.

“Nosotros tenemos una plataforma digital denominada Semáforo RD, cuando usted descarga Semáforo RD como si fuera WhatsApp ahí le va a salir, usted pone las iniciales de las institución de nosotros que es UND y agrega los números que el miembro tenga en su chaleco, ahí le va a salir el rostro el nombre, el apodo y toda la información que usted necesita para validar si de verdad se está montando con un motoconchista seguro”, explicó.

Pérez externó estas informaciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla durante una transmisión especial del programa “Con la Dra. Controversia” que se transmite por la plataforma digítale El Nuevo Diario TV, desde Vacaciones CTN Expo-Feria 2022 en las instalaciones del Centro Comercial Sambil, en horario de 10:00 A.M. a 10:00 P.M.

“Si no soy el de la foto no te montes”

Manifestó que la inseguridad existente en el país ha hecho que las personas no quieran utilizar el servicio moto taxi; por tanto, se han visto en la obligación de crear una base de datos que recopila la información de cada uno de sus afiliados, pero además los moto conchos tienen la obligación de utilizar una chaleco con su fotografía y el lema que dice “Si no soy el de la foto no te montes”.

“Queremos que la población se sienta segura con el sector moto taxi. Hay motoconchistas, hay motoristas, delivery y mensajeros, pero el nivel se inseguridad que hay han hecho que las personas tengan miedo de abordar un motoconchista. A la hora que cada miembro se afilia a nuestra asociación, nosotros le registramos todos los datos y le agregamos la fotografía en el chaleco, con el mensaje que dice si no hoy el de la foto no te montes”, indicó.

En ese sentido, comunicó que con estos métodos han evitado un mayor incremento en los casos delictivos en este sector de la movilidad en la República Dominicana.

Sostuvo que las operaciones de Unamodin se extienden a nivel nacional, con un aproximado de 4,960 afiliados que se fueron distribuidos en las diferentes paradas de moto conchos en el territorio nacional.

“Nosotros servimos de ambulancia, delivery, mensajeros, nosotros damos todo tipo de servicios”, emitió.

