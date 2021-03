(VIDEO) Sector transporte turístico solicita al Gobierno refinanciación deudas para salir del hoyo por el COVID  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Danny González, miembro de la Asociación Dominicana de Transporte Turístico (ADOTRATUR), manifestó este lunes que dicho gremio está solicitando del Gobierno una refinanciación de las deudas que ascienden a $1,600 millones de pesos contraídas por las empresas, debido a que con la llegada de la pandemia se ha hecho difícil el poder salir del hoyo en el que han caído por la baja en el flujo de turistas.

“Nosotros le hemos solicitado al Gobierno la reestructuración de nuestras deudas, cada una de las empresas de la asociación tienen préstamos con bancos, cooperativas y dealers, que las garantías de esos préstamos son los mismos vehículos, estamos solicitando al Gobierno que nos otorgue una refinanciación, para poder salir del hoyo en que estamos debido al Covid”, puntualizó.

En ese sentido, González indicó que en caso de no poder obtener la refinanciación entonces lamentablemente no podrán sobrevivir, debido a que viven de un sector que depende de la actividad turística en el país.

González emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:07:18).

Asimismo, dijo que las deudas que posee el sector están con diferentes entidades bancarias como el Banco de Reservas, el BHD, el Banco Popular, dealers y financieras.

Igualmente, dijo que los suplidores que trabajan en conjunto con ellos, están siendo arrastrados a la misma desgracia, ya que al no poderles pagar están pasando una difícil situación.

“Estas deudas son financiamientos de vehículos nuevos y producto del costo operacional deficitario que hemos tenido durante los últimos años, que quede claro, nunca se nos ha dado un subsidio, somos un sector importante, no tenemos ningún beneficio del Gobierno o de incentivos fiscales”, agregó.

González subrayó que cuando se dispone a importar un vehículo para servicios desde Brasil, con valor de $250,000 dólares, este paga un 42% de dicho valor, para dar el servicio de transporte turístico.

“Debemos poner más el oído en el sector transporte turístico, porque hacemos un trabajo importante, que aporta al PIB del país”, aseguró.

El miembro de ADOTRATUR indicó que tras la llegada de la pandemia el sector del transporte turístico tuvo atrasos en las deudas, las cuales afectaron directamente a los transportistas ya que les fueron incautados vehículos, recibieron notificaciones y han perdido credibilidad con suplidores de combustibles.

Paro de servicios

González indicó, que ADOTRATUR es una asociación con unos 35 miembros que mueven el 85% de todos los turistas que ingresan y salen desde el Aeropuerto de Punta Cana.

“En julio 17 intentamos dar servicios y aportar, hacer lo posible porque los turistas que visitan el país sigan teniendo el servicio, la semana pasada enviamos una comunicación al Ministerio de Turismo y al director del INTRANT, diciendo que a partir del 10 al 20 nos veremos imposibilitados de seguir dando el servicio, ya que no podemos soportar la operación”, expresó.

“Ya no encontramos quién nos despache un galón de gasoil porque ya no nos creen, le decimos estamos en negociaciones con el Banco de Reservas por instrucciones del presidente, pero la ayuda no ha llegado”, puntualizó.

Igualmente, dijo que los transportistas lo que han pensado hacer es dejar los vehículos estacionados en los parqueos, ya que al no tener combustibles ni recursos no pueden operar.

“Estamos haciendo de tripas corazón para seguir operando”, acotó González.

González resaltó que el presidente de la República, Luis Abinader, le dio instrucciones al Banco de Reservas de resolver la situación, indicando que ha ido de mano en mano, ya que luego fue notificada a Jaquelin Mora, viceministra de Turismo, y que al final de cuenta no ha pasado nada.

“Ya no hay forma de seguir sosteniendo la operación, el sábado pasado hicimos un calentamiento donde pusimos unas 250 unidades en la avenida Boulevar Turístico de Punta Cana, una demostración cívica donde no se obstruyó el tránsito, para decirle al Gobierno que nosotros somos importantes”, acotó.

Igualmente, agregó que el ministro de Turismo, David Collado, estuvo durante todo el fin de semana reunido con los hoteleros en Bahía Príncipe.

“Parece que el ministro de Turismo entiende que los únicos importantes en el sector turístico son los hoteleros, nosotros no somos importantes, entendíamos que el sábado tendríamos una reunión con el ministro en Bahía Príncipe, pero no fue así, el solo miró la noticia y no le importó”, aseveró González.

En ese orden, indicó que ese sector si tiene una importancia y relevancia en dicho sector, al tiempo de expresar que el próximo sábado 20 se demostrará que “sí son importantes”.