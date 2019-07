(VIDEO) Sector que respalda a LF dice no temen a nuevos grupos contra expresidente

View this post on Instagram

El equipo político de campaña que apoya a Leonel Fernández (@leonelfernandez), informó este lunes que no teme a ningún frente o grupo que enfrente al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), porque tienen “el apoyo y la fuerza del Pueblo”, para ganar a quienes invitan a participar en las primarias a celebrarse el seis de octubre. #elnuevodiariord