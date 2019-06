(VIDEO) Secreto sobre noche de atentado a David Ortiz: Salí corriendo, no tengo súper poderes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante urbano Odalis Pérez, mejor conocido como “Secreto el Famoso Biberón”, quien se encontraba compartiendo junto a David Ortiz y Jhoel López el día del atentado, aseguró que salió corriendo cuando escuchó el disparo “intentado salvar su vida”.

Mediante rimas de una canción publicada en sus redes sociales, “Secreto” dijo que no tiene súper poderes como los personajes de la compañía Marvel y que tampoco portaba un arma de fuego, por lo que corrió para salvar su vida.

“Domingo 9 de junio le dieron un tiro a David Ortiz. Secreto salió corriendo, pienso que el tiro fue a mí. David Ortiz tiene un ángel al igual que yo que nos cuida, hice to’ lo que el mundo hizo, correr por su vida”, canta secreto en el vídeo.

El exponente de música urbana continúa la rima haciendo referencia a su familia y asegura que por ellos corrió, destacando que depende de él.

“Tengo familia, dependen de mí y tú quieres que me quede, desarmado, no soy de Marvel yo no tengo poderes”.

Asimismo, dijo que cuando se revisó y vio que no estaba herido se devolvió al lugar, pero deploró a las personas que han emitido juicios en su contra sin conocer lo ocurrido aquella noche.

“Me reviso, no tengo na, se devuelve secreto, pero nadie vio eso busquen el video completo”, concluyó.

El pasado domingo, el expelotero David Ortiz recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen mientras compartía, en un bar de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, con amigos incluyendo el cante urbano “Secreto” y el comunicado Jhoel López, quien también resultó herido.

David fue operado de emergencia en la Clínica Abel González y posteriormente trasladado a la ciudad de Boston donde se recupera.

Este miércoles, el director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, informó que apresó al hombre acusado de dispararle a Ortiz, identificado como Rolfi Ferreira Cruz (Sandy), quien fue apresado tras un operativo en la provincia Valverde junto con Joel Rodríguez Cruz (Calamardo), señalado como otro de los hombres que participó en el hecho.

Por el hecho también fueron apresados Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene); Eddy Vladimir Feliz García (El Nata); Reynaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés, según informó la institución del orden en la rueda de prensa, en la que también participó el procurador Jean Rodríguez.

Secreto sobre noche de atentado a David Ortiz: Salí corriendo, no tengo súper poderes.#elnuevodiariord pic.twitter.com/H01kVkdrNG — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) 13 de junio de 2019

