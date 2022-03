(VIDEO) Secretario de País Posible llama partidos políticos a ser “incubadoras de liderazgo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bolívar Batista Taveras, secretario general del Partido País Posible, consideró que las organizaciones políticas en República Dominicana deberían ser una plataforma que impulse el liderazgo juvenil, porque de acuerdo con su versión, esta es la única forma de obtener un verdadero cambio en la sociedad.

“Los partidos políticos deben convertirse en una incubadora de liderazgo, que permita que se desarrollen nuevos liderazgos y que estos puedan hacer que esa ruptura generacional sea una transición de tiempo, porque si nosotros no desarrollamos el liderazgo dentro de los partidos, no habrá un cambio generacional. La militancia también es parte fundamental del equipo que desarrolla las metas de los partidos”, puntualizó.

En una entrevista realizada por Edhoarda Andújar en el programa “Politizando”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Batista Taveras expuso que no es cierto que lo jóvenes dominicanos no están interesados en la política, sino que el ser humano tiende a mostrar apatía por las cosas que no les dan respuestas a sus inquietudes.

(Ver declaraciones a partir del minuto 03:23).

“No es verdad que la juventud está apática a esto, la juventud de hoy en día está más abierta a los compromisos sociales. La generación que nos rodea se va directamente al cumplimiento de objetivos claros, partiendo de ahí, esto hay que dimensionarlo y ver si la política está cumpliendo con esos objetivos claros que la juventud persigue”, insistió.

Sostuvo que de manera particular el sistema político “no me daba una opción en ese momento para aplicar las habilidades que tenía, para la política y dar cumplimiento fiel a esas necesidades, por eso es que un grupo de personas iniciamos el Partido País Posible, que nació sin un ente político de relevancia, sino actores sociales que nunca habían militado en la política”.

“Necesitamos personas que vayan y formen parte del Congreso Nacional, que sepan jugar las reglas del juego para ser electos por la población, por eso es que se necesita una nueva generación que pueda ir más allá y que la población dominicana nos adopte, como una generación que tiene un discurso critico para mejorar la sociedad, porque si los mejores hombres y mujeres de la República Dominicana no dan ese paso, vamos a seguir teniendo lo que tenemos. La clave para esto es participar, involucrarse y ser referente”, externó.

De igual forma, destacó que para cambiar las cosas en la República Dominicana, hay que empezar a salir de la zona de confort y hacer cosas distintas, porque según expuso, “ no basta con quejarnos, hay que participar, para un dar un paso hacia el cambio que queremos hacer”.

