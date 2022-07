(VIDEO) Secretario de la UDC pone partido a disposición de Alofoke para llevarlo al Senado 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y secretario general del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Leonardo Suero, puso este martes a disposición del empresario e influencer Santiago Matías, esa plataforma política para impulsar sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Santo Domingo.

Dijo ser partidario de que Alofoke, como también se le llama al empresario, y más jóvenes como él se aúpen en la política porque probablemente puedan realizar buenos aportes a la sociedad y no irían a buscar pesos al Congreso Nacional.

“Alofoke, yo en mi condición de secretario general te presento la plataforma, y mira que no he hablado con Luis Acosta “El Gallo”, yo le prometo que la UDC puede llevarlo como candidato a senador, no hay que criticarlo, hay que alentarlo a él y a otros talentos”, expresó el dirigente político.

Suero emitió sus comentarios junto al comunicador Vladimir Henríquez Pérez, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

También, reparó en que si otros “especímenes” han llegado al Congreso, un joven como Alofoke tendría más motivos para hacerlo, porque es un empresario exitoso y ha impulsado el crecimiento de los medios digitales en la República Dominicana.

Además, señaló que hoy hay casos de legisladores que han sido señalados por supuestamente recibir financiamiento del narcotráfico, por lo que cree que no se le puede cerrar la puerta a los jóvenes.

“El hombre no es como empieza, sino cómo termina, él ha hecho aportes significativos y yo creo que en vez de nosotros criticar a Alofoke hay que auparlo porque probablemente desde el Congreso haga más que una cantidad importante de legisladores que han sido aupados por el narcotráfico”, agregó.

Relacionado