(VIDEO) Se vuelca camión cargado de alimentos en Dajabón

En horas de la tarde de este martes, nuevamente un camión sobrecargado de alimentos que se dirigía al vecino país de Haití sufrió un vuelco en la provincia Dajabòn. Esto ocurrió en el patio de las oficinas de la Dirección General de Aduana (DGA), cuando el chofer del camión tipo furgón de la marca Mitsubishi de color blanco con la placa número TQ10557 intentó desplazarse hacia el otro lado de la frontera. En el hecho no se produjo pérdidas humanas, solo lamentar los daños en el camión y la mercancía desparramada en el pavimento. #elnuevodiariord