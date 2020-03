(VIDEO) Se registran largas filas de camiones para depositar desechos en vertedero Duquesa

View this post on Instagram

La lentitud en la descarga de desechos en el vertedero de Duquesa generó largas filas de los camiones recolectores de basura este lunes. De acuerdo a reportes, la lentitud en el proceso se debió a la falta de combustibles para los gredas y palas que realizan trabajos en la terraza de dicho vertedero. La lentitud en el proceso generó desesperación en los conductores, quienes sostuvieron que esa situación podría generar retrasos en la recolección de basura. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD