(VIDEO) Se registra incidente en reunión delegados de partidos políticos y JCE

View this post on Instagram

El dirigente político Dr. Franklin Almeyda depositó este sábado un documento ante la @juntacentral, que fija la posición de la coalición varios partidos políticos sobre el proceso electoral, la cual debatida por Robert de la Cruz, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), asegurando que no era momento. #elnuevodiariord