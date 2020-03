(VIDEO) Se registra incendio en vertedero de Haina

View this post on Instagram

Se registró desde tempranas horas de este jueves un incendio en el vertedero del municipio de Haina, en San Cristóbal. El siniestro ha provocado una humareda en esa zona, a la que miembros del Cuerpo de Bomberos han asistido para intentar sofocarlo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD