(VIDEO) Se registra fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut

Una fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut sacudió este martes la capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo de color rojizo, mientras los servicios de emergencia se han activado. La explosión que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto.