(VIDEO) Se registra accidente de tránsito entre Boca Chica y Juan dolio

Se registró la tarde de este miércoles un accidente de tránsito entre la carretera Boca Chica y Juan Dolio. El choque se produjo entre una patana y una guagua, al lugar se presentaron unidades de emergencias y agentes de la DIGESETT. El hecho ocasionó un gran taponamiento entre los transeúntes que se desplazaban por el lugar. Hasta el momento nada humano que lamentar. #elnuevodiariord