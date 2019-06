(VIDEO) Se produce una explosión e incendio en refinería de Filadelfia

View this post on Instagram

Se produce una explosión e incendio en refinería de Filadelfia EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Decenas de bomberos prosiguen sus labores para sofocar un incendio seguido de una explosión que se registró esta madrugada en la refinería de Philadelphia Energy Solutions (PES), unos 225 kilómetros al nordeste de Washington. El Cuerpo de Bomberos de Filadelfia indicó que ya se ha suspendido la recomendación para que los vecinos del área permanecieran con puertas cerradas, una medida que se había tomado en los primeros momentos “por precaución debido a la nube de humo”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do