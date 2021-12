(VIDEO) Se oponen a instalación de generadora eléctrica en Boca Chica, aseguran daña la vida marina

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Jet Ski y Botes de Velocidad, Richard Rodríguez, se manifestó en contra de la instalación de la planta generadora de energía que se pretende colocar en el puerto San Andrés, en Boca Chica, asegurando que esta podría afectar la biodiversidad y el turismo en esa zona.

“Yo me opongo radicalmente a eso, porque es que el retorno que eso va a tener en Boca Chica va a afectar todos los proyectos turísticos, porque no es posible que coloquen una planta de la muerte en un muelle que es para uso turístico”, expresó.

Rodríguez emitió estas declaraciones en una entrevista realizada por Alfonso Ureña, Aurelina Estévez y Francis Cuevas, en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Criticó el hecho de que el Ayuntamiento de este municipio haya otorgado un documento de no objeción por el uso de suelo a la compañía que pretende ejecutar el proyecto, debido a que consideró que no han finalizado las evaluaciones ambientales y sociales correspondientes.

“Automáticamente tu pones esa máquina de la muerte, Boca Chica deja de ser atractiva, porque hay que atravesar todo el pueblo para instalar las tuberías que transportan la energía generada”, comunicó.

En ese sentido, puntualizó que esa planta no traerá ningún beneficio al municipio, porque además de la contaminación, el daño a la vida marina y al turismo, la energía que producirá ni siquiera será utilizada en esa demarcación.

“Nosotros no podemos dañar el polo turístico de Boca Chica con una planta que no le va a rendir ningún beneficio de impacto social, porque esa planta se va a instalar ahí, pero no es para darle luz a Boca Chica, no es para beneficiarnos a nosotros”, exclamó.

Asimismo dijo que la generadora eléctrica contará con 12 chimeneas que van a estar funcionando las 24 horas del día, lo que podría repercutir en la salud de las personas que habitan esa zona.

“Además eso tiene unos turbopropulsores que por más que quieran decir que el agua no se va a calentar el agua se calienta, y eso va a dañar la fauna marina”, aseveró.

El encargado de la Federación de Jet Ski recomendó a las autoridades correspondientes evaluar bien la situación antes de otorgar los permisos para la instalación de dicha planta, tras asegurar que la misma representa un retroceso en términos de desarrollo turístico y ambiental para esa comunidad.

