(VIDEO) Se incendian 18 oficinas en bufete de abogados en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un total de 18 oficinas presuntamente resultaron afectadas a causa de un incendio registrado la mañana de este lunes en un bufete de abogados ubicado en la calle La Rosita 17 del Ensanche Román en Santiago.

El jurista Segio Díaz manifestó que, realizaron un reporte debido a que un alambre del tendido eléctrico presentaba averías y que La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) generó la solicitud, pero que lamentablemente no corrigió el problema.

“Estamos desamparados, no tenemos a nadie que nos pueda proteger, vino una unidad del cuerpo de bomberos y vino el 9-1-1 y no hicieron nada, no fueron capaces de mandar a bajar el sistema para que los daños fueran menores”, sostuvo Díaz.

Por su parte, la también abogada Francis Ureña, informó que todas las personas fueron evacuadas del lugar, que llamaron tanto a las autoridades del Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911 zona Norte, a Edenorte y los Bomberos. Apuntó además que, tardaron un tiempo promedio de 30 minutos para llegar al lugar.

Un hombre que no dio a conocer su nombre también agregó “Vinieron, como no era cosa de ellos, se fueron, como siempre aquí, que no hay unión institucional entre una y otra”.

