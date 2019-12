(VIDEO) Se incendia yate de Marc Anthony en Miami

View this post on Instagram

NOVEDADES Se incendia yate de Marc Anthony en Miami EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Un yate del cantante Marc Anthony se incendió mientras se encontraba en la zona de Watson Island, en Miami, de acuerdo a medios locales. Hasta el momento se desconoce las causas del incendio que afectó la nave del intérprete de “Valió la Pena”, quien no se encontraba en el yate al momento del incidente. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do