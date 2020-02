(VIDEO) Se entrega a las autoridades joven que ultimó a otro durante asalto en Santiago

View this post on Instagram

Un Joven de 19 años identificado como Brayan José Acosta Martínez, dice se entregará a la Policía Nacional(@policiard ) por haber cometido varios delitos en Santiago , entre ellos disparar a una persona la cual supuestamente perdió la vida. Confesó que ha realizado aproximadamente tres atracos a mano armada y que teme por su vida. Más adelante dos personas hicieron una oración por el joven. #elnuevodiariord