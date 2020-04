(VIDEO) Se elevan a 282 fallecidos y 6,293 contagiados por COVID-19 en el país

View this post on Instagram

La República Dominicana totaliza 6,293 contagiados de coronavirus, con 158 casos nuevos en las últimas 24 horas, y 282 fallecidos, es decir, 4 defunciones más que las reportadas ayer, informó este lunes el ministro de Salud Pública (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas. De acuerdo con el funcionario, un total de 595 personas están hospitalizadas, de las cuales 143 están unidades de cuidados intensivos. La tasa de letalidad es de 4,48, precisó Sánchez Cárdenas en su rueda de prensa diaria, en la que señaló que 993 personas se han recuperado tras infectarse de esta enfermedad. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD