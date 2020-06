(VIDEO) Se elevan a 23,686 contagios y 615 fallecimientos por coronavirus en el país

View this post on Instagram

en el país | El Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), informó este martes que, a la fecha se registran 23,686 contagiados y 615 fallecidos por el coronavirus. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, sostuvo, al leer el boletín de hoy, que en las últimas 24 horas se han registrado 415 casos nuevos y 10 fallecimientos por la enfermedad.