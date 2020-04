(VIDEO) Se elevan a 15 los fallecidos en RD por consumo de clerén

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública de la República Dominicana(@saludpublicard ), Rafael Sánchez Cárdenas, elevó este domingo a 15 los fallecidos esta semana en el país por consumir cleren, una bebida que se produce de manera artesanal, en medio de la crisis sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. De acuerdo con datos oficiales, seis personas fallecieron en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este, entre martes y miércoles, mientras que el resto de los decesos se produjo entre jueves y viernes en el sector Pantoja, en Santo Domingo Oeste. #elnuevodiariord