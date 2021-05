VIDEO: Se descarrila un tren con fertilizantes en EE.UU. y queda envuelto en llamas

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.-Un tren de carga que transportaba fertilizantes descarriló este domingo cerca de la ciudad de Sibley (Iowa, EE.UU.), reporta ABC News. Tras salirse de las vías, el ferrocarril quedó envuelto en llamas.

Videos obtenidos desde el lugar de los hechos muestran varios vagones diseminados por la zona, así como columnas del humo emanando de algunos de ellos. Según medios locales, lo que se quema es el diésel y no el cargamento transportado.

No se informa de posibles víctimas, ni de heridos. Sin embargo, las autoridades locales precisaron que alrededor de 80 personas que viven en los alrededores han sido evacuadas. Asimismo, varias unidades de materiales peligrosos fueron desplegadas en la zona, aunque no se detalla si tuvieron que intervenir.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.

Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP

— ABC News (@ABC) May 16, 2021