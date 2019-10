VIDEO: Se celebró el partido Nets-Lakers en China, pero se vetó a los medios de comunicación

No hubo entrevistas ni contacto con jugadores o técnicos; ni Adam Silver pudo comparecer públicamente en la victoria de Brooklyn

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- El partido peligró y mucho. Después de las crecientes tensiones entre China y la NBA, después de que la última defendiera el derecho a la libertad de expresión de Daryl Morey, sí se celebró el primer partido Broklyn Nets y Los Ángeles Lakers en suelo asiático, pero lo hizo con muchos asteriscos. Como por ejemplo, que no hubo acceso de los medios de comunicación a los jugadores y el cuerpo técnico. Ni entrevistas, zonas mixtas, ruedas de prensa, absolutamente nada.

El partido sí tuvo lugar, como decimos, pero ni fue retransmitido en la televisión china, ni estuvo permitida la cobertura mediática (jugadores o técnicos) durante o después del partido, como pudo adelantar el periodista Bill Oram (The Athletic). Esta prohibición respondió a las demandas del Gobierno chino, todavía escocido por la metralla del mensaje de Morey y su apoyo a la causa de Hong Kong.

Ni siquiera Adam Silver tuvo permitido comparecer ante los medios; el comisionado se encuentra en China por la celebración de los “NBA Global Games” en el gigante asiático pero ni su presencia fue razón para amansar la rabieta de las autoridades chinas.

La velada se disputó y los Nets se llevaron el envite de pretemporada por un margen ajustado (114-111).

El bosnio Musa

En Brooklyn, Spencer Dinwiddie (20 puntos), Taurean Prince (18) y el sorprendente Dzanan Musa (16), que la pasada temporada estuvo empadronado en la G League tras llegar a la liga desde Bosnia en 2018, fueron los más destacados.

El joven Musa, de 20 años, podría tener un protagonismo ligeramente mayor que el de la pasada campaña, donde solo disputó nueve partidos (39 minutos en total) con los Nets.

El encuentro en China no sirvió para ver en acción a Kyrie Irving, pues el base disputó apenas unos segundos y se retiró ipso facto debido a resentirse de sus molestias faciales.

Otro quinteto en Lakers

Los Lakers, por su parte, salieron con un quinteto diferente al de su primer encuentro de preparación, ante los Warriors. Rajón Rondo, Caldwell-Pope, LeBron James, Anthony Davis y Dwight Howard fueron de la partida, en detrimento de Danny Green, JaVale McGee o Avery Bradley que habían salido de inicio en el primer partido. De cualquier manera, es pretemporada, un campo de pruebas y pocas conclusiones de este u otro quinteto pueden extraerse.

LeBron (20), Davis (16), un acertado Rondo (18, con 2 de 3 en triples) y Caruso (11) fueron los mejores en el equipo de Los Ángeles.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo sábado en la ciudad de Shenzhen, de nuevo en suelo chino. A ver qué sorpresa toca en esa ocasión por parte de las ofendidas autoridades locales.

20 PTS | 7 AST@SDinwiddie_25 led the @BrooklynNets to a 114-111 victory in Shanghai! #NBAChinaGames pic.twitter.com/Mi0iN4Xo0G

— NBA (@NBA) 10 de octubre de 2019