(VIDEO) SCJ inicia lectura sentencia imputados caso Odebrecht

View this post on Instagram

a juicio de fondo| EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia dio inicio este martes a la lectura de la sentencia que envía a Juicio de fondo en Tribunal Ordinario a cinco de los seis acusados de recibir soborno de la constructora brasileña Odebrecht La sentencia deja en jurisdicción privilegiada al senador Tommy Alberto Galán. Todos los imputados, al igual que los jueces, acudieron a la Sala Augusta de la SCJ puntual a escuchar las motivaciones integra sustentada en la citada sentencia en la que también el pleno de la SCJ se declaró incompetente para continuar su conocimiento. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord