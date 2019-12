(VIDEO) SCJ aplaza conocimiento extradición hijo de “Toño Leña”

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó para el próximo martes la audiencia de conocimiento de extradición de Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón del Rosario Puente (Toño Leña). La audiencia fue aplazada debido a que el abogado de Del Rosario, Severino Paredes Hernández, no se presentó por problemas de salud. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do