(VIDEO) Sanz Lovatón dice que “le van a dar en la madre” a los que traten de evadir impuestos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Eduardo Sanz Lovatón(Yayo), director General de Aduanas (DGA), dijo este domingo que “le van a dar en la madre” a los que traten de evadir los impuestos, con el reporte de compras que poseen costos alterados.

En ese sentido, Sanz Lovatón indicó que la DGA mantiene un sistema de comunicación con las aduanas de Estados Unidos y de Europa, a través de una organización de fronteras con sede en Bruselas, “que nos dicen si usted sacó un saco de italia con un valor 20 dólares. Asimismo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) nos notifica cuando ese mismo artículo es reportado por un costo de 80 dólares, es por eso que aconsejo no hacerlo porque le vamos a dar en la madre”.

Explicó que las compras por debajo de 200 dólares no pagan impuestos, sin embargo, resaltó que hay personas compran 16 artículos de 180, “es decir más de 2,000 y creen que por colócalos por diferentes courriels están exentos de aranceles cuando no es así”.

En ese orden, resaltó que el trabajo de la DGA es el de revisar el buen funcionamiento de las compras en el país, y citó un ejemplo, de que supervisan que las personas o empresas no estén comprando 60 blusas iguales a 80 dólares, para luego vender la unidad a 200 en una tienda de ropa.

¿Cómo se logró reducir el gasto de la DGA en más 55 MM?

Eduardo Sanz Lovatón reveló que durante su inicio en la institución logró hacer una reducción de casi RD$55 millones de pesos a los gastos de la entidad, con solo reacomodar las compras que se estaban realizando, como es el caso de los “palitos removedores de café los cuales fueron eliminados por considerarse innecesarios”.

En ese sentido, Sanz Lovaton narró una anécdota de que mientras realizaba una revisión a la una partida de gastos, notó que se desembolsan más RD$400 mil pesos en palitos removedores de cafe.

Continuó el también abogado, “me pareció tan extraño porque y tengo dos semanas en la DGA y yo no he visto un palito de esos, entonces me paré de mi escritorio y le pregunté a varios empleados que como movían su café, a lo que muchos me contestaron que con una cuchara, entonces llamé al director de compra y le dije que eso no lo compre”.

Asimismo, resaltó que esa y otras comparas fueron eliminadas, “fue así como redujimos el gasto en 55mm con solo una revisión”.

En ese orden, durante una entrevista con el periodista Pablo Mckinney, el director de DGA resaltó que en el Estado existen estructuras de dispendio que no tienen responsabilidad penal, cuando de gastos se habla.

También dijo que, por su formación en la carrera del Derecho, al asumir funciones en la DGA solicitud una auditoría financiera y de procesos a la Cámara cuenta y a la Contraloría General de la república, con una firma privada internacional, y “aunque la ley no permite hacerlo directamente sino hacerlo a través de un comité de compras, ya he formado uno para realizar una licitación para el examen.