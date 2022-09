(VIDEO) Santiagueros solicitan patrullaje y mano dura contra delincuentes

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -Residentes en Santiago solicitaron este jueves la presencia de agentes de la Policía Nacional en las distintas comunidades, efectuando un patrullaje efectivo para la reducción de los actos delictivos.

José Félix Aquino, residente en el sector Brisas de Jacagua, manifestó: “yo sé que las autoridades tienen todas las intenciones del mundo, pero hace falta un poquito más de vigilancia, mira por el área donde yo vivo, hay unos piperitos que tienen la comunidad en zozobra, necesitamos mano dura y supervisión policial”.

Mientras, Trinidad Enrique Santana, denunció que este jueves fue víctima de un asalto en manos de dos individuos armados en la comunidad Los Gandules del distrito municipal de Hato del Yaque, en horario de la mañana cuando se dirigía a sus tareas laborales.

Agregó que los malhechores le despojaron de 12,000 pesos, su celular y sus documentos de identificación.

Santana dijo a la prensa que “lo bonito del caso que cinco minutos después cruce por el cuartel y los policías estaban haciendo cuento ahí, (los de Hato del Yaque), no hay patrullaje, nosotros nos levantamos tempranísimo a trabajar y yo nunca he visto un policía a esa hora”.

También, un señor identificado como Manuel expresó, que el director regional Cibao Central de la Policía Nacional Claudio González Moquete debe dar un mandato para “barrer con todo Santiago”, ya que los delincuentes se encuentran acabando con la gente seria.

En tanto, José Dolores expresó que “hay que frenarla porque esto esta fuerte y la única manera es con la autoridad poniendo de su parte”.

Finalmente, el periodista Frank Marte puntualizó “La situación que estamos viviendo deben buscarle solución al alto índice de delincuencia que azota no solo a la provincia de Santiago si no al país creo que hay que aumentar el patrullaje y la Policía nacional (no todos), pero hay algunos que incurren en la ilegalidad, porque ellos conocen donde está la delincuencia y los puntos y lo dejan pasar por alto y eso afecta al ciudadano”.

