(VIDEO) Santiago Matías revela «República, La Tuya» será parte de los patrocinadores de Premios Heat

Santiago Matías revela «República, La Tuya» será parte de los patrocinadores de Premios Heat

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Santiago Matías reveló este martes, que la cerveza «República, La Tuya» será parte de los patrocinadores de Premios Heat 2023, que se celebrarán el próximo día 8 de junio.

Matías se refirió al tema, al indicar que no quiere formar parte del jurado que seleccionará a los nuevos talentos ganadores para participar en los premios.

«Realmente yo no quiero ni estar ahí, como soy parte de los patrocinadores yo no quiero estar ahí, veremos, yo le dije, a pesar de que tengo un oído de muchos años, he trabajado con muchos artistas», dijo.

Asimismo, invitó a los nuevos talentos a animarse a participar. También, invita a los jóvenes que quieren emprender en la música a que trabajen fuerte, de manera constante y con disciplina.

«Hay mucha gente que trabaja duro, se quita un tiempo y luego no hay oportunidades, este mundo es para personas que le metan», indicó.

En esta entrega de los premios Heat, dijo que se espera “mucha gozadera, muchos artistas que no habían venido a RD van a estar aquí», para que los artistas dominicanos «tengan acercamiento con ellos… lo que buscamos es esa unión real y eso se logra de ahí-ahí, de manera presencial».

