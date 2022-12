(VIDEO) Santiago Hazim: “Yo no estoy de acuerdo con que desaparezcan las ARS”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, expresó este lunes que no está de acuerdo con que desaparezcan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como lo propone el Colegio Médico Dominicano (CMD).

En ese sentido, el funcionario indicó que la República Dominicana a luchado mucho para conseguir el sistema de salud con el que cuenta.

“Nosotros de ninguna forma queremos un monopolio involuntario, porque dejar a SeNasa solamente sería crear un monopolio involuntario”, afirmó el ejecutivo de SeNaSa durante un desayuno con la prensa.

Hazim aseguró que no es lo que SeNaSa está buscando, “no lo ha fomentado, no lo ha impulsado y no lo quiere”.

“Aquí hay muchas personas que trabajan, aquí hay muchas ARS buenas, hay muchas ARS excelentes que deben seguir laborando para darle al público, al pueblo una alternativa de lo que quiere”,

Al referirse al tema de buscar una comisión mediadora para tratar el conflicto entre el CMD y las ARS, indicó que para eso está el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), “donde están involucrados todos, trabajadores, médicos, ARS, todos están involucrados ahí”, detalló.

“Entiendo que el CMD tiene que esperar las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque no hay forma humana que una comisión que no maneja los detalles que se manejan el consejo, tenga que empezar a estudiar para ver que decisión va a dar, o dar una decisión sin fundamento y salga más cara la sal que el chivo”, apuntó.

