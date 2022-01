(VIDEO) Santa Arias: “Yo no acepto excusa, mi vida no vale dinero; si me golpeó, que tenga pantalones para aguantar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “No, yo no acepto excusa, porque él en el momento que me agredió, me golpeó fuertemente, no pensó que yo era una mujer. Yo no acepto esa excusa, él tenía que hacerlo antes, o en el momento que hizo lo que hizo conmigo, en vez de golpearme después que me choca, llevarme a un médico, preguntarme si me pasaba algo. No lo acepto”, dijo este jueves Santa Arias, la agredida en Baní por Alexis ‘el Abusador’ Villalona.

Aseguró que no llegará a un arreglo con el acusado y que el caso llegará hasta sus últimas consecuencias:

“Si lo hizo siendo hombre, golpeando a una mujer, chocándola, dejándome inconsciente, en donde se va en su vehículo y me deja tirada, así que ahora tenga pantalones para aguantar”.

El acusado le ha pedido excusas más de una vez, después de ser apresado por las autoridades el pasado viernes, pero ella rechazó esas disculpas.

Arias reveló que una persona fue “a hablarme de numeritos” (dinero) y que lo descartó. Dijo que la agresión le produjo moratones y fuertes dolores de cabeza.

“Mi vida no vale dinero, no tiene precio, y ese señor, desde ese momento que me hizo lo que me hizo, me mató, aunque yo esté aquí respirando, pero para mí él me mató porque él solamente no me golpeó, no me chocó, también me haló un arma como si fuera con un hombre que se estuviera enfrentando”, expresó antes de participar en la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra ‘el Abusador’ Villalona.

La agredida también confirmó que el Ministerio de la Mujer le asignó un abogado por disposición del presidente Luis Abinader, tras un acercamiento con el director de la Policía Nacional.

Apuntó que el pasado 31 de diciembre, día de la agresión, todo sucedió “muy rápido”, por lo que no sabe si su verdugo tenía olor a alcohol.

La mujer está albergada en una casa de acogida del Ministerio de la Mujer.-

