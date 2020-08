VÍDEO: Sanó conecta cuarto HR en victoria de los Mellizos

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE — Byron Buxton sacudió el miércoles un par de vuelacercas, Miguel Sanó añadió otro jonrón y los Mellizos de Minnesota se encaminaron pronto hacia una paliza por 12-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

La victoria dio a los Mellizos, líderes de la División Central de la Liga Americana, una victoria por 2-1 en la serie ante los Cerveceros, que cayeron a una foja de 2-6 como locales.

El abridor de Minnesota, Kenta Maeda (3-0), retiró a sus primeros 11 rivales. Fue adquirido en febrero, procedente de los Dodgers.

OH MY GOD MIGUEL SANO OVER THE DAMN SLIDE pic.twitter.com/dLHLAqhGQ8

