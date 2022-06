(VIDEO) Sandy Saviñón pide a la población presionar al Gobierno para buscar solución a la inseguridad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y experto en comunicación digital Sandy Saviñón, se manifestó este jueves en contra de que ante lo que parece un aumento de los niveles de inseguridad en el país, los ciudadanos enfrenten por sus propios medios la delincuencia y llamó a la ciudadanía a presionar al Gobierno para que este encuentre la solución al problema de la inseguridad en el país.

“A mí me preocupa la actitud pusilánime de la sociedad en cuanto a la presión que tiene que hacerle al Estado porque en vez de yo defenderme previamente, porque todavía no me ha sucedido nada, yo lo que tengo que hacer es seguir presionando al Gobierno para que resuelva el problema de inseguridad que hay en el país”, sostuvo.

Esa fueron las palabras del periodista, tras condenar que el pastor Ezequiel Molina haya instado a la población ayer miércoles a unirse en juntas de vecinos para enfrentar por sus propios medios la ola de delincuencia.

Saviñón emitió sus comentarios junto a los comunicadores Héctor Luzón y Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Eso es muy delicado, sobre todo que venga de un sector religioso, porque se entiende una fomentación al uso de las armas de manera personal y estaríamos volviendo a la Ley de Talión del ojo por ojo y el diente por diente”, consideró.

Dijo que no se puede olvidar que el Gobierno prometió que iba a presentar una reforma policial, por lo que se le debe pedir a las autoridades defender a la población y no pasar de discurso en discurso.

“En un país civilizado socialmente lo que está pasando en República Dominicana fuera motivo de protestas, de volver a la Plaza de la Bandera porque se trata de seguridad, tú no puedes salir a la calle, uno está prejuiciado”, agregó.

