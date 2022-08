(VIDEO) Sandy Filpo asegura dominicanos no quieren “trabajos fuertes ni de sol a sol”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), entiende que la razón por la que los empleadores contratan mano de obra haitiana no es porque sea más barata, sino porque los dominicanos no quieren someterse a “trabajos fuertes o de sol a sol”.

Sostuvo que en las fincas todas las funciones de mando medios hacia arriba están compuestas por dominicanos; por lo que desmintió la teoría de que en el campo o la construcción se paga poco, sino que estos fueron desplazados por considerarse trabajos pesados; por tanto, fueron asumidos por haitianos.

“Por ejemplo, el que pega block que es lo más sencillo, gana entre RD $800 y RD$1,200 diario, estamos hablando de que un haitiano puede estar ganando RD$25,000 o RD $30,000 que es mucho más que el salario mínimo nacional”, expuso.

Narró que “aquí pasa lo mismo que en México que hay una serie de trabajos que fueron desplazados por ser muy baratos, el americano se dio cuenta que eran muy pesados, y no lo volvió a hacer; entonces, el mexicano subió el precio y eso es lo que ha pasado en República Dominicana”.

Emitió sus valoraciones al ser entrevistado por Jaime Rincón, Samuel Sierra y Aneudy Ramírez en el programa "El Nuevo Diario en la Tarde", transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV

Al ser abordado sobre el cuestionado acuerdo que realizó el gremio con el Consulado General de Haití en esa provincia para bene­ficiar con una acreditación y Seguridad Social, a trabajadores haitia­nos, Filpo sostuvo que esta fue una medida para dotar de soluciones al sector, debido a que sus empleados estaban sumergidos en un “círculo vicioso”.

En ese sentido, explicó que para acceder a la certificación de exportación y los beneficios que vienen con ella, los empleadores deben brindar el mismo trato a toda la mano de obra que utiliza, pero acusa de que la mayoría eran haitianos indocumentados, los pequeños productores no podían vender sus rubros a precios preferenciales para ser exportados a Europa.

“Como ellos no tienen la capacidad ni la forma para regularizar esos indocumentados, como ellos son parte de la institución se acercaron a nosotros y no explicaron que estaban vendiendo a intermediarios, porque sus trabajadores no tenían documentación”, expuso.

Expuso que ahí se dieron cuenta que “muchos dejan la documentación en Haití a propósito, para que si son capturados en República Dominicana, como regularmente los requisan no tenga una documentación que los identifique y eso se convierte en un círculo vicioso”.

El Gobierno debe estar contento

El presidente ACIS manifestó que como creadores del mancomunado de instituciones sociales, “Compromiso Santiago” están contentos con la actual gestión gubernamental, porque se ha apegado al plan estratégico que crearon con la intención de dar a la población lo que necesita en vez de lo quiere.

“Nosotros estamos contentos con el Gobierno, pero el Gobierno debe estar contento con nosotros, porque nosotros tenemos 20 años que empezamos un plan estratégico, esto forma parte de lo que hoy se llama Compromiso Santiago y dentro de ese trabajo se hizo un trabajo para cualquier gobierno y a todos los gobiernos se les presentaba igual”, emitió.

Sostuvo que en este plan se establecía la necesidad de un transporte masivo para la Ciudad Corazón, clamó que fue atendido por el Gobierno con la construcción del monorriel. Además, dijo que el río Yaque del Norte se había convertido en un depósito de desechos; por lo que plantearon la construcción de colectores en Gurabo y en Pontezuela, que serán construidos por esta gestión en un rango de tres años.

Santiago es organizado

Garantizó que la provincia de Santiago es una de las ciudades más organizadas del país, lo que ha despertado el deseo de muchas personas por habitar en ella.

Dos ciudades y un destino

Con el lema “Puerto Plata-Santiago: Dos ciudades un destino”, el dirigente habló de los planes que se han concretado a través de acuerdo para lograr que la ciudad corazón tenga una mayor explotación turística.

En ese sentido, aseguró que se ha creado toda una estrategia para presentar al mundo la bachata como una marca país, por lo que informó que están apoyando “una película llamada ADN bachata, se está empezando con clase de bachata, tendremos un maratón de bachata que se va a rodar en Puerto Plata y una parte en Santiago”.

