(VIDEO) Sánchez jonronea y empuja la victoria de los Yanquis

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- El receptor dominicano Gary Sánchez pegó jonrón en el noveno episodio para empatar la pizarra y el primera base Luke Void marcó la ventaja de los Yanquis de Nueva York, que superaron 6-5 a los Reales de Kansas City.

En el noveno episodio Sánchez se voló la barda con toletazo por todo lo alto del jardín izquierdo, que voló 379 pies.

El cuadrangular de Sánchez fue solitario cuando el cerrador Greg Holland había sacado sólo un out del episodio.

He appears to still be Gary. pic.twitter.com/3IJ2CigdVx

— New York Yankees (@Yankees) June 24, 2021